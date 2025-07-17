Министр развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх рассказал, с кем может встретиться абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (63-2-2, 39 KO) после поединка против Теренса Кроуфорда (41-0, 31 KO).

Цитирует Турки boxingnews24.com.

«Мы обсуждаем с Канело переподписание контракта с ним. Возможно, мы договоримся о том, что Канело останется с нами навсегда, до конца карьеры. В моих планах есть Хамза Шираз, Мбилли и, возможно, однажды Бенавидес. Также есть Бивол. Есть много боев для Канело. Но сначала посмотрим, что произойдет в сентябре.

Этот бой может открыть новую страницу для Кроуфорда, если он захочет продолжать. Давайте посмотрим результат. На мой взгляд, в этом бою шансы 50 на 50. У нас будет один из крупнейших боев в боксе за последние десять лет. Учитывая наше сотрудничество с Netflix, этот бой может далеко зайти».