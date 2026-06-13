Хирн о подготовке Джошуа: «Он тренируется в лагере вместе с Усиком»
Глава Matchroom Boxing рассказал, как британский боксер настраивается на бой против Пренги
2 дня назадПодписаться в
Британский промоутер Эдди Хирн рассказал о деталях подготовки экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (29-4, 26 KO) к своему следующему поединку. Соперником британца станет Кристиан Пренга (20-1, 20 КО). Слова приводит Sky Sports.
По словам руководителя компании Matchroom Boxing, Джошуа тренируется в лагере обладателя титулов WBA, WBC и IBF Александра Усика (25-0, 16 КО).
Никакой расслабленности перед боем с Пренгой. Джошуа понимает, что он взял паузу и теперь должен вернуться на топ-уровень. Он готовится в лагере вместе с Усиком – и вы это увидите. Это огромный плюс для Энтони.
Поединок между Энтони Джошуа и Кристианом Пренгой запланирован на 25 июля.
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