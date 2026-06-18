Владимир Кириченко

Лас-Вегас стал одним из главных претендентов на проведение поединка между экс-обладателем титулов в тяжелом дивизионе британцем Энтони Джошуа (29-4, 26 KO) и бывшим чемпионом мира в тяжелом весе Тайсоном Фьюри (35-2-1, 24 KO). Об этом сообщает The Athletic.

Также рассматриваются и другие американские города, однако соглашение еще не достигнуто.

В контракте Джошуа на бой указано, что поединок должен состояться в Великобритании. Для проведения боя в США этот контракт потребуется пересмотреть в течение ближайших недель, но источники, близкие к переговорам, не исключают такой возможности.

Ранее BoxingScene сообщал, что бой может пройти на стадионе Со-Фай Стэдиум близ Лос-Анджелеса. Инсайдер Дэн Рафаэль опроверг эту информацию, заявив, что он состоится в Великобритании.

Энтони 25 июля проведет бой против Кристиана Пренги, соперник Тайсона на промежуточный бой пока неизвестен.

Напоминаем, что Фьюри и Джошуа подписали контракт на бой в четвертом квартале 2026 года.