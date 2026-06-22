Владимир Кириченко

Фрэнк Уоррен, промоутер бывшего чемпиона мира в тяжелом весе британца Тайсона Фьюри (35-2-1, 24 КО), для iFL TV поделился мыслями о бое своего клиента с экс-владельцем титулов в супертяжелом весе Энтони Джошуа (29-4, 26 KO).

«Тайсону нужен еще один бой перед встречей с Энтони Джошуа. Бой с Джошуа уже подписан, в этом нет никаких сомнений. Контракт подписан.

Остается решить лишь несколько моментов. Во-первых, оба должны победить в своих следующих поединках. Джошуа скоро выйдет на ринг, а Тайсон также должен одержать победу.

Если они оба справятся со своими задачами, тогда останется определить место проведения и некоторые другие детали, которые будут урегулированы контрактно, потому что все хотят, чтобы этот бой состоялся».

На прошлой неделе Тайсон сказал, что если у Энтони Джошуа возникнут какие-то проблемы в Джидде, то он потенциально может провести бой с Агитом Кабайелем за вакантный титул WBC, если Александр Усик освободит пояс. Это тот случай, когда стоит решать проблемы по мере их возникновения, или сейчас все мысли направлены только на бой с Джошуа?

«Тайсон хочет только больших боев. Именно ради этого он выходит на ринг. Он уже подписал контракт на большой бой – подписал его еще в январе. Так что никаких проблем с его стороны никогда не было.

Просто произошла очень грустная и трагическая ситуация с Энтони Джошуа – тот ужасный несчастный случай, в котором он потерял двух друзей. Именно из-за этого всё было отложено. Вот что произошло».

Фьюри и Джошуа подписали контракт на бой в четвертом квартале 2026 года.

Ранее Уоррен сделал официальное заявление относительно будущего Фьюри.