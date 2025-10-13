Уиттакер подвел итоги первых десяти боев в профи: «Я готов к большим вызовам»
Британец подчеркнул, что главное для него сейчас — оставаться активным на ринге
около 2 часов назад
Британский боксер полутяжелого веса Бен Виттакер (9-0-1, 6 КО) в шоу Matchroom Flash Knockdown подвел итоги своих первых десяти боев в профессиональном боксе и поделился планами на будущее.
По словам спортсмена, эти бои дали ему ценный опыт, который поможет достичь вершин в карьере:
За десять поединков я пережил и взлеты, и падения. Но именно это научило меня самому важному. В любительском боксе я достиг всего — медали чемпионатов мира, Европы, Олимпиад — однако профессиональный уровень совсем другой. И теперь я чувствую, что готов к этому.
Боксер подчеркнул, что активность на ринге является главным фактором прогресса:
Необходимо оставаться в ритме боев — именно тогда ты учишься и показываешь лучшие результаты. Надеюсь, следующий год будет для меня очень успешным.
Напомним, Бен Виттакер в последний раз дрался в апреле, когда досрочно победил Лиама Камерона во втором раунде реванша.
