Уіттакер о сотрудничестве с Хирном: «Matchroom даст мне путь к титулам»
Британец хочет выйти на уровень боёв за титулы
7 минут назад
Фото: Getty Images
Британский боксер полутяжелого веса Бен Уиттакер (9-0-1, 6 КО) объяснил свое решение перейти под крыло промоутерской компании Matchroom Boxing, которую возглавляет Эдди Хирн, после трех лет сотрудничества с Boxxer Бена Шалома. Слова приводит Matchroom Boxing.
Хоть у меня уже 10 боёв, это ощущается как новый дебют. Начинается новая глава карьеры, и это мне нужно. Мы с Эдди нашли общий путь — у него всё очень профессионально, и я верю, что Matchroom обеспечит правильное направление, большие бои и титулы.
В последний раз Бен боксировал в апреле, одолев Лиама Кэмерона техническим нокаутом во втором раунде реванша.
