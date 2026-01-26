Украинский нокаутер готовит Фьюри к возвращению на ринг
Захожий тренируется с Тайсоном в Таиланде
около 1 часа назад
Фото: BT Spor
Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 KO) готовится к возвращению на ринг в Таиланде.
К британцу в попытках подтянуть физическую форму присоединился и известный украинский супертяжеловес Александр Захожий (19-1, 15 KO), который появился на нескольких видео вместе с «Цыганским королем».
Напомним, что Фьюри назвал приоритетного соперника после промежуточного поединка.