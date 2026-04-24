Украинский супертяжеловес Шевадзуцкий проведет бой на вечернем боксе в Германии
Украинец выйдет на ринг 29 мая
около 1 часа назад
Украинский супертяжеловес Игорь Шевадзутский (12-3, 10 КО) проведет свой следующий поединок 29 мая в рамках вечера бокса от промоутерской компании Exceed Boxing. Сообщает LuckyPunch.
Событие пройдет в Гамбурге (Германия). Имя соперника украинца пока не объявлено, однако организаторы должны обнародовать его в ближайшее время.
Напомним, в своем предыдущем бою Шевадзутский уступил по очкам двукратному Баходуру Жалолову.
