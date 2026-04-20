Временный чемпион WBC в супертяжелом дивизионе немец Агит Кабайел (27-0, 19 КО) для The Ring рассказал о своих карьерных планах.

«Мы поговорили с Френком Ворреном и Спенсером Брауном – план сейчас заключается в том, чтобы дождаться боя Усик – Верховен.

Я просто жду, пока ситуация прояснится: Усик либо будет биться со мной, либо освободит титул. Ожидание – это лучший вариант для меня, а дальше все решится само собой.

У нас есть небольшой план – вернуться на ринг в сентябре или октябре вместе с одной из организаций в Германии».