Кабел: «Усик либо будет драться со мной, либо освободит титул»
Временный чемпион WBC заманивает украинца на ринг
около 3 часов назад
Временный чемпион WBC в супертяжелом дивизионе немец Агит Кабайел (27-0, 19 КО) для The Ring рассказал о своих карьерных планах.
«Мы поговорили с Френком Ворреном и Спенсером Брауном – план сейчас заключается в том, чтобы дождаться боя Усик – Верховен.
Я просто жду, пока ситуация прояснится: Усик либо будет биться со мной, либо освободит титул. Ожидание – это лучший вариант для меня, а дальше все решится само собой.
У нас есть небольшой план – вернуться на ринг в сентябре или октябре вместе с одной из организаций в Германии».
Бой Усика против Рико Верховена пройдет 23 мая в Гизе, Египет.
