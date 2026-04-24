Денис Седашов

Гран-при Турции официально вернется в календарь Формулы-1 в 2027 году. О подписании пятилетнего контракта объявили на презентации в Стамбуле с участием Реджепа Эрдогана, Стефано Доменикали и Мохаммеда бен Сулайема.

Этап будет проходить на автодроме Истамбул Парк. Согласно соглашению, гонка будет проводиться ежегодно и не будет входить в систему ротации трасс.

BREAKING: The Turkish Grand Prix will return to the calendar from 2027 as part of a new five-year agreement#F1 #TurkishGP pic.twitter.com/MAfhrOCnTH — Formula 1 (@F1) April 24, 2026

Турция принимала чемпионат мира с 2005 по 2011 годы, а также в 2020 и 2021 годах во время пандемии.

Формула-1 может вернуть Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии.