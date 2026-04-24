Официально: Гран-при Турции вернется в календарь Формулы-1
Первая гонка состоится в 2027 году
около 2 часов назад
Гран-при Турции официально вернется в календарь Формулы-1 в 2027 году. О подписании пятилетнего контракта объявили на презентации в Стамбуле с участием Реджепа Эрдогана, Стефано Доменикали и Мохаммеда бен Сулайема.
Этап будет проходить на автодроме Истамбул Парк. Согласно соглашению, гонка будет проводиться ежегодно и не будет входить в систему ротации трасс.
Турция принимала чемпионат мира с 2005 по 2011 годы, а также в 2020 и 2021 годах во время пандемии.
