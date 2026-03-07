Денис Седашов

Международная боксерская федерация (IBF) отменила санкционирование боя чемпиона мира в первом тяжелом весе Джея Опетаи (29-0, 23 KO) против Брэндона Глентона (21-3, 18 КО). Организация официально не признаёт этот поединок чемпионским.

Как сообщает ESPN, конфликт возник из-за новосозданного пояса промоушена Zuffa Boxing (проект Даны Уайта). Сначала IBF заверяли, что этот пояс — лишь символический трофей. Однако после того, как Опетаи публично назвал бой «объединительным», федерация изменила решение.

IBF не считает Zuffa Boxing легитимной боксерской организацией. Если австралиец всё же выйдет на ринг, федерация отнимет у него свой титул. Для Опетаи это может стать вторым случаем в карьере, когда он теряет пояс не из-за поражения, а из-за кабинетных решений.

