Бенефис Супряги: как Эпицентр разгромил Колос
Подопечные Сергея Нагорняка доигрывали матч в меньшинстве из-за удаления в конце игры
около 1 часа назад
Епіцентр одержал уверенную победу над ковалевским Колосом в матче 19-го тура чемпионата Украины.
Подопечные Сергея Нагорняка сняли вопрос о победителе еще в первом тайме. На 33-й минуте счет открыл Себерио, а под занавес первой половины встречи Владислав Супряга удвоил преимущество своей команды.
Во втором тайме доминирование хозяев продолжилось. На 56-й минуте Супряга оформил дубль, а окончательную точку в матче на 63-й минуте поставил Ковалец.
Единственной ложкой дегтя для победителей стало удаление Коша на 80-й минуте, однако это не помешало команде удержать сухие ворота до финального свистка.
УПЛ. 19-й тур
Голы: Себерио, 33, Супряга, 45, 56, Ковалец, 63
Удаление: Кош, 80
В следующем туре Эпицентр сыграет против Руха, а Колос встретится с Зарей.
