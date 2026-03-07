Денис Седашов

Епіцентр одержал уверенную победу над ковалевским Колосом в матче 19-го тура чемпионата Украины.

Подопечные Сергея Нагорняка сняли вопрос о победителе еще в первом тайме. На 33-й минуте счет открыл Себерио, а под занавес первой половины встречи Владислав Супряга удвоил преимущество своей команды.

Во втором тайме доминирование хозяев продолжилось. На 56-й минуте Супряга оформил дубль, а окончательную точку в матче на 63-й минуте поставил Ковалец.

Единственной ложкой дегтя для победителей стало удаление Коша на 80-й минуте, однако это не помешало команде удержать сухие ворота до финального свистка.

УПЛ. 19-й тур

Эпицентр – Колос – 4:0

Голы: Себерио, 33, Супряга, 45, 56, Ковалец, 63

Удаление: Кош, 80

В следующем туре Эпицентр сыграет против Руха, а Колос встретится с Зарей.

