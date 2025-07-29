Владимир Кириченко

Бывший чемпион в двух весовых категориях Двайт Мухаммад Кави умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщает ESPN.

По словам сестры эксбоксера, Кави умер в пятницу, 25 июля, после пятилетней борьбы с деменцией.

Двайт Мухаммад начал заниматься боксом в тюрьме штата Рахвей, где отбывал наказание за вооруженное ограбление, а после освобождения в 1978 году стал профессионалом в возрасте 25 лет.

В декабре 1981 года он завоевал титул чемпиона WBC в полутяжелом весе.

В июле 1985 года отобрал титул WBA в тяжелом весе у Пита Кроуса. В июле 1986 года он потерял этот титул в бою с Эвандером Холифилдом.

Кави также выступал в супертяжелом весе, где проиграл Джорджу Форману. Он завершил карьеру в 1998 году в возрасте 46 лет со статистикой 41 победа (25 нокаутом), 11 поражений, 1 ничья. В 2004 году его включили в Международный зал боксерской славы.

Напомним, Льюис и Усик назвали нового будущего чемпиона в хевивейте.