Бывшие соперники Усика и Кличко посетят церемонию взвешивания боя Гассиева в Москве
В столице России будет присутствовать легендарный Пакьяо
около 3 часов назадПодписаться в
Дерек Чисора / Фото - Sky Sports
IBA объявила список «легенд бокса», которые посетят церемонию взвешивания боя российского чемпиона WBA в супертяжелом дивизионе Мурата Гассиева (33-2, 26 КО) против немецкого боксера Петера Кадиру (23-1, 13 КО).
Анонсировано присутствие экс-чемпиона мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо, бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Шеннона Бриггса, британского боксера супертяжелого веса Дерека Чисоры.
Церемония состоится 10 июля в Москве, сам бой – 11 июля.
Напомним, Гассиев стал полноправным чемпионом мира по версии WBA после отказа Усика от титулов.
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