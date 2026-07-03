Владимир Кличко назвал сборную, за которую болел на ЧМ-2026 по футболу
Звёздный боксёр болел за Германию
около 2 часов назадПодписаться в
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко (64-5, 53 KO) в интервью Sportal.bg рассказал о своих футбольных предпочтениях на чемпионате мира-2026.
Легендарный боксер признался, что поддерживал сборную Германии из-за отсутствия на Мундиале национальной команды Украины.
Я болел за Германию, ведь Украина, к сожалению, не смогла квалифицироваться на чемпионат мира. Я поддерживал Германию и продолжаю поддерживать, потому что это мой второй дом.
Если же говорить о других сборных, то, честно говоря, я пока еще не решил, за кого буду болеть на ЧМ после Германии.
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