Денис Седашов

Промоутер Фрэнк Уоррен предположил, что британский боксер Дерек Чисора (36-13, 23 КО) может не выйти на бой за титул чемпиона мира в своем юбилейном 50-м поединке. Слова приводит The Ring.

41-летний Чисора в последний раз боксировал в феврале, когда победил по очкам Отто Валлина (27-3, 15 КО) на арене Co-op Live Arena. Тот поединок стал для него 49-м в профессиональном ринге. Через месяц после победы IBF признала Чисору своим обязательным претендентом, открыв ему путь к титульному бою, который, по словам самого боксера, должен стать последним в его 18-летней карьере.

Тем не менее, Уоррен отметил, что Чисоре, вероятно, придется провести отборочный бой, так как титульный поединок может состояться не раньше второй половины следующего года.

Сейчас он является обязательным претендентом, но его очередь будет позже. Проблема в том, что IBF может приказать ему провести бой, иначе он рискует потерять свой статус в рейтинге. Не знаю, станет ли его следующий поединок титульным — организации определили порядок, в котором каждый получит свой шанс. Фрэнк Уоррен

По его словам, решение о дальнейших шагах остается за самим Чисорой

Это его выбор. Если он решит боксировать, мы организуем ему серьезный бой. Именно этого он и хочет, ведь стремится заработать большие деньги — а серьезные бои приносят большие деньги. Фрэнк Уоррен

