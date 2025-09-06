Тренер Дерека Чісори (36-13, 23 KO) Алексіс Деметріадес высказался о тактике на бой с лидером тяжеловесов Александром Усиком (24-0, 15 KO). Слова наставника приводит vringe.com:

Такие бойцы, как Усик, имеют «прыгающий» стиль с латеральными движениями, как в любительском боксе. У него 300-400 боев (в любителях и профи). Ты не побьешь его, пытаясь его перебоксировать. Ты побьешь его, затянув в драку, поставив его на заднюю ногу, прессингуя его. Но нужно делать это безопасно. Нужно безопасно нарушать дистанцию. Этого не смог сделать Джошуа, этого не смог сделать Фьюри, а Дерек – смог. И стилистически Дерек имеет свои составляющие, но мы показали ему, как это сделать. Я буду с вами честен, я считаю, много ребят могут это сделать. Их просто научили боксировать в определенном ключе, а иногда тебе нужно боксировать, выходя из стандарта, чтобы получить другой результат.

Смотрите, Тайсон Фьюри – невероятный боксер. Если он не смог приземлить правый прямой по нему, то как Джошуа это сделает? Вы понимаете, что я имею в виду? Я думаю, тебе нужно все перевернуть. Что Усик делает очень хорошо? Когда ты понимаешь, что он делает очень хорошо, то ты можешь готовиться к этому. Здесь нельзя готовиться, отталкиваясь от ошибок Усика. Нужно отталкиваться от его сильных сторон. Усик очень хорош. Нужно работать от вещей, которые он делает очень хорошо, потому что ты можешь рассчитывать, что он это сделает. Не надо рассчитывать на то, что он сделает ошибку. Он их редко делает, и для нас готовиться к его ошибкам – это просто свяжет нас. Итак, нужно готовиться, отталкиваясь от сильных сторон.