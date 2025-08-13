Джошуа принял вызов на бой от легенды бокса
Британец достойно ответил на предложение своего визави
13 минут назад
Энтони Джошуа / Фото - BBC
Экс-чемпион мира в тяжелом дивизионе британец Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) ответил на вызов легендарного американского боксера Андре Уорда.
Джошуа цитирует secondsout.com.
«Не проси много миллионов, чтобы драться со мной. Поставь свою гордость выше своего эго и давай драться».
Напомним, Уорд заявил, что бой против Джошуа заставил бы его вернуться в зал.
41-летний Уорд последний бой провел в июне 2017 года, одолев россиянина Сергея Ковалева.
35-летний Джошуа в последний раз выходил на ринг в сентябре прошлого года, нокаутом проиграв Дэниелу Дюбуа.
