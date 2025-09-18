«Не могу представить, как он проиграет». Промоутер Джошуа – о бое Усика с Холифилдом
Хирн признался, что Эвандер является одним из его любимых бойцов
35 минут назад
Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн в интервью SeeHendo поделился мыслями о гипотетическом поединке Александра Усика (24-0, 15 KO) и Эвандера Холифилда:
Холифилд – один из моих любимых бойцов, и я всегда говорил, когда он был в крузервейте… Усик против Холифилда в тяжелом весе – я просто не могу представить, как Усик проиграет.
Описывая Холифилда, было бы жестко заявить, что у него не было ничего особенного. Эвандер был очень особенным. Но чисто по стилю и его работе ног… Холифилд был просто жестким, шел вперед, имел гранитный подбородок, непрерывную отдачу. Но Усик просто ломает тебя – удар, удар, отошел.
Напомним, что Усик потерял первую позицию в рейтинге P4P от The Ring.