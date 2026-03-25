Денис Седашов

Обладатель титулов WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) на YouTube-канале Daily Mail Boxing поделился мыслями о совместном анализе боев с Энтони Джошуа (29-4, 26 KO). Украинец не исключает, что в будущем они вместе пересмотрят свои поединки для разбора ошибок.

Еще нет, но я думаю, что пересмотрим в будущем. Да, потому что я понимаю свои ошибки, знаю ошибки Энтони, но мы работаем над этим и исправляем ошибки. Энтони Джошуа

Напомним, Александр Усик дважды побеждал Энтони Джошуа единогласным и раздельным решениями судей в 2021 и 2022 годах.

