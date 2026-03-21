Владимир Кириченко

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) считает, что совместные тренировки британского экс-чемпиона мира Энтони Джошуа (29-4, 26 КО) с обладателем титулов WBC, WBA и IBF в хэвивейте Александром Усиком (24-0, 15 КО) не помогут ему в их потенциальном поединке.

Должен спросить вас о Джошуа. Приятно видеть его снова в тренировочном лагере.

«Да, хорошо видеть его там. Очевидно, он пережил непростые времена в последнее время, но ему нужно дать пространство – пусть делает все, что хочет».

Я не прошу вас вызывать его на бой, но чувствуете ли вы, что он вернулся к тренировкам и настроен серьезно на поединок? Если да, то, возможно, он захочет мегафайт именно с вами?

«Конечно. Если этот бой должен состояться – давайте сделаем это. Сперва я разберусь с Махмудовым, а затем мы готовы».

Итак, ваше сообщение для него такое: если он этого хочет – он может это получить?

«Я всегда говорил: любой может получить это. Американцы, мексиканцы».

Что вы думаете о его тренировках с вашим другим соперником, Усиком?

«Это ему не поможет. Совсем не поможет. Я отбил голову Усику, и отобью голову Эй Джей тоже. Немного мило, что он старается. Надеюсь, он тоже будет в углу».

Мы же любим фильмы о Рокки. Представьте это – в углу Эй Джей и Усик. Победить одного, вызвать другого. Вот это настоящая драма.

«Я приведу Леннокса [Льюиса] в свой угол. Давайте сделаем это».

Напомним, что в 2024 году Усик дважды победил Фьюри по очкам. После этого Тайсон объявил о завершении карьеры, но позже решил возобновить её.

11 апреля Фьюри проведет бой против россиянина Арсланбека Махмудова.

Ранее сообщалось, что Фьюри и Джошуа подписали контракт на мегафайт.