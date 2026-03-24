Денис Седашов

Владелец титулов WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) на YouTube-канале Daily Mail Boxing поделился деталями своих текущих взаимоотношений с британцем Энтони Джошуа (29-4, 26 KO). Несмотря на два проведенных поединка в ринге, украинский чемпион заявил о глубоком уважении и тесном сотрудничестве с бывшим соперником.

Усик отметил, что сейчас они с Джошуа находятся в постоянном контакте и даже проводят совместные тренировки.

Теперь Эй Джей мой старший брат. Не соперник, не противник. Он мой брат. Энтони — чемпион. У него сейчас нет поясов, но это не имеет значения. Чемпион — это человек, который никогда не сдается. Знаю, что Энтони очень добрый, трудолюбивый и умный человек. Сейчас Эй Джей психологически сильный, мы разговариваем с ним каждый день и тренируемся дважды в день — утром и вечером. Александр Усик

Напомним, что Александр Усик дважды побеждал Энтони Джошуа единогласным и раздельным решениями судей в 2021 и 2022 годах.

