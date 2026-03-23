Владелец титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) рассказал о деталях визита британского боксера Энтони Джошуа (29-4, 26 KO) в Киев. Украинский чемпион считал необходимым показать британцу мемориал павшим защитникам на Майдане Независимости.

По словам Усика, он хотел, чтобы Джошуа увидел цену украинской свободы своими глазами.

Когда мы приехали в Украину вместе с Энтони, первое, о чём я подумал, — это наш мемориал павшим на Майдане Независимости. Я знал, что должен привести его туда, потому что это цена нашей свободы.

Конечно, мне хотелось показать ему и другую Украину тоже. Наши красивые города, традиции, культуру, гостеприимство. Но есть вещи важнее. Именно они формируют нас как нацию.

Когда мы пришли к мемориалу, сначала я ничего не объяснял. Мы какое-то время молчали. Слова были лишними. Каждый, кто был там хоть раз, знает, какая там атмосфера. Ты не можешь быть просто прохожим — ты становишься частью этого места и этого момента. Ты одновременно чувствуешь большую гордость и большую боль. От этих чувств там невозможно скрыться.

И тогда я рассказал ему о наших ребятах и девушках, которые отдали жизнь за Украину. О их семьях и близких, которые потеряли самых родных людей.

Для меня было важно, чтобы Энтони увидел это не в новостях и не на экранах, а своими глазами. Потому что только так можно по-настоящему почувствовать, что переживает наша страна. Мир должен чувствовать Украину сердцем. Нашу силу, нашу гордость, нашу боль.