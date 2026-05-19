Усик и Верховен провели дуэль взглядов на фоне пирамид в Египте. Видео
Бой состоится 23 мая
около 2 часов назад
Владелец титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) и знаменитый нидерландский кикбоксер Рико Верховен встретились лицом к лицу. В рамках медийной недели перед поединком спортсмены провели первую официальную битву взглядов на фоне легендарных египетских пирамид.
Противостояние состоится уже в эту субботу, 23 мая, в Гизе (Египет). В Украине официальную трансляцию этого уникального события обеспечит платформа «Киевстар ТВ».
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05