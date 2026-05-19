Денис Седашов

Владелец титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) и знаменитый нидерландский кикбоксер Рико Верховен встретились лицом к лицу. В рамках медийной недели перед поединком спортсмены провели первую официальную битву взглядов на фоне легендарных египетских пирамид.

FACE OFF IN FRONT OF THE PYRAMIDS 👑



Oleksandr Usyk and Rico Verhoeven come face-to-face for the first time on fight week 👀



Glory in Giza | May 23rd | LIVE on DAZN 🥊 pic.twitter.com/HzXyFvpiY3 — Ring Magazine (@ringmagazine) May 19, 2026

Противостояние состоится уже в эту субботу, 23 мая, в Гизе (Египет). В Украине официальную трансляцию этого уникального события обеспечит платформа «Киевстар ТВ».