Владимир Кириченко

Украинский боксер второго среднего дивизиона Сергей Деревянченко (16-6, 11 KO) для Sport Express поделился мыслями о бое обладателя титулов WBC, WBA и IBF в тяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО) и нидерландского кикбоксера Рико Верховена.

Сергей, какие ваши общие ожидания от боя Усик – Верховен?

«У меня нет особых ожиданий. Верховен – это всё же представитель другого вида спорта. Боксер будет биться с кикбоксером по правилам первого, поэтому Усик является абсолютным фаворитом. Здесь я вижу полное доминирование».

Как вы считаете, насколько опыт кикбоксера может помочь или мешать Верховену в классическом боксе?

«Конечно, Верховен имеет хороший удар и бойцовский опыт. Эти виды спорта связаны между собой, но, повторюсь, они разные. Не считаю, что поединок будет иметь какую-то интригу.

В истории мы уже видели много смешанных боёв из разных дисциплин. В подобных случаях происходила абсолютная доминация боксера. Поэтому прошедший опыт ничем не поможет Верховену. Это бокс, а не кикбоксинг».

Верховен имеет преимущество в весе около 20 килограммов. Станет ли это решающим фактором, если бой затянется?

«Вес совсем не проблема. Усик всегда боксирует против более крупных и тяжелых соперников и имеет опыт противостояний с суперчемпионами, а не кикбоксерами, которые просто тяжелее».

Назовите ключевые раунды в этом поединке. Когда Верховен будет иметь наибольшие шансы?

«Только начальные. И то в случае, если он попытается нанести лаки-панч. Это единственный шанс для Верховена выиграть.

В принципе, такой удар может произойти в любом раунде. Скорее всего, именно на лаки-панч и будет надежда, а не на определенные раунды. Даю на подобное развитие событий менее 10%. Тем более Верховен не бьет руками. Почти все его победы благодаря ударам ногами. Но это всё же бокс. Может такое случится».

Не вредит ли этот бой наследию Усика, что он выбрал «безопасный» путь, вместо встречи с обязательными претендентами?

«Этот бой никоим образом не вредит его наследию, если мы говорим о победных сценариях. Конечно, есть небольшая вероятность проигрыша, но я не думаю, что он произойдет.

Каждый бой не должен быть тяжелым. Это нормальная практика. В боксе может один матч оказаться сложным, другой – легче. Усик сделал серию очень тяжелых поединков с кулака на кулак с непростыми соперниками. Поэтому абсолютно логично, что один из боёв он делает переходным и проще, чем все предыдущие».

Ваш прогноз на бой Усик – Верховен?

«Нокаут от Усика где-то в средних раундах».

Бой пройдет 23 мая в Гизе, Египет. Трансляцию в Украине запланировано на Киевстар ТВ.

