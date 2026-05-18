Нужненко: «Где-то после 3–4 раунда Усик может отправить Верховена в нокдаун»
Бой состоится 23 мая
около 1 часа назад
Бывший чемпион мира по версии WBA в полусреднем весе Юрий Нужненко поделился ожиданиями от предстоящего мегафайта между Александром Усиком (24-0, 15 КО) и нидерландским кикбоксером Рико Верхувеном.
В интервью LuckyPunch украинский экс-чемпион отметил, что несмотря на колоссальное преимущество соперника в весе, боксерский класс Усика должен взять верх.
Конечно, поединок будет интересным: габариты Верховена впечатляют, он тяжелее примерно на 20 килограммов и обладает мощным ударом. Но, на мой взгляд, при наличии возможностей и желания, где-то после 3–4 раунда Усик может его «посадить», отправить в нокдаун. Посмотрим. Надеюсь на победу Александра.
Бой состоится уже в ближайшую субботу, 23 мая, в городе Гиза на фоне знаменитых пирамид. В Украине прямая трансляция этого события будет доступна на платформе «Киевстар ТВ».
