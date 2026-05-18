Денис Седашов

Глава Генерального управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх поделился ожиданиями от будущего противостояния между чемпионом мира по версиям WBA, WBC и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (24-0, 15 КО) и звездой кикбоксинга Рико Верхувеном.

Саудовский функционер, который является одним из главных организаторов этого масштабного шоу, призвал не относиться к поединку легкомысленно.

Это не шутка. Это будет опасный поединок. Турки Аль аш-Шейх

Бой состоится уже в ближайшую субботу, 23 мая, в городе Гиза на фоне знаменитых пирамид. В Украине прямая трансляция этого события будет доступна на платформе «Киевстар ТВ».