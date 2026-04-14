Усик и Верховен провели первую дуэль взглядов перед боем в Египте
Бой состоится 23 мая
40 минут назад
Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) провел первую дуэль взглядов с нидерландским кикбоксером Рико Верховеном.
Бой запланирован на 23 мая в Гизе (Египет).
