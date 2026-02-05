«Усик — лучший супертяжеловес 21 века». Промоутер Фьюри заявил, что украинца интересуют только деньги
Уоррен считает, что Александр уже имеет наследие в боксе
33 минуты назад
Фото: Instagra
Глава Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен высказался в интервью Sky Sports о следующем шаге Александра Усика (24-0, 15 KO):
Усик просто хочет чек. Он оставил свой след в боксе. Он лучший супертяжеловес 21 века - это его место.
Отметим, что Уоррен также призвал украинца проводить защиты поясов. Ранее был назван боец, который может победить Усика.
Поделиться