Усик назвал топ-3 лучших боксеров мира, среди них – бывший конкурент Ломаченко
Александр не забыл о легендарном Кроуфорде
около 3 часов назадПодписаться в
Александр Усик / Фото - Yahoo
Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях украинец Александр Усик (25-0, 16 КО) для FightHype назвал свою топ-3 лучших боксеров современности.
Кто для тебя топ-3 P4P?
«Сейчас?».
Да.
«Кроуфорд, Канело... Шакур Стивенсон».
Тебе нравится Шакур Стивенсон?
«Да. Мне нравится его стиль, но я хочу, чтобы Шакур был более динамичным, чтобы у него было больше разных комбинаций. Он невероятный боец».
Шакур, Девин Хэйни и Джервонта Дэвис, кто сильнее?
«Шакур».
Ранее стало известно, ведет ли переговоры команда Усика с Вайлдером.