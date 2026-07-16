Шведский боксер супертяжелого веса Отто Валлин (28-3, 16 КО) поделился прогнозом на потенциальный поединок между бывшим абсолютным чемпионом дивизиона Александром Усиком (25-0, 16 КО) и экс-чемпионом мира Деонтеем Уайлдером (45-4-1, 43 КО). Слова приводит YouTube-канал Two Sides.

Валлин считает украинца безоговорочным фаворитом противостояния и предположил, что Усик сможет завершить бой досрочно в самом начале.

Усик будет большим фаворитом в этом бою, и он, вероятно, остановит Уайлдера уже в первых пяти раундах. Я так думаю, потому что Усик очень хороший боец.

Было бы здорово увидеть его бой с Кабайелем, но я понимаю, что, возможно, он сейчас чувствует, будто ему пора завершать карьеру. Так что, я думаю, Усик довольно комфортно победит Уайлдера.