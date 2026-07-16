Александр Усик прилетел на финал чемпионата мира-2026
Украинец посетит матч Испания — Аргентина
около 1 часа назадПодписаться в
Украинский чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик прилетел в Нью-Йорк, где станет звездным гостем решающего матча чемпионата мира-2026.
В воскресенье, 19 июля, боксер будет поддерживать одну из команд на трибунах стадиона во время финального противостояния между сборными Испании и Аргентины.
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