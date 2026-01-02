Известный британский аналитик Гарет Дэвис для Boxing Social назвал свой рейтинг лучших боксёров 2025 года.

«У меня есть четыре бойца года в обратном порядке. Я немного изменил свое мнение после субботнего вечера. Я ставлю Бема Родригеса на четвертую позицию. Александр Усик на третьем за его блестящий бой. Опять же, этот парень сейчас дерется только раз в году. Александр Усик за его победу и выступление против Даниэля Дюбуа на «Уэмбли».

Сначала я выбрал [на первое место] Теренса Кроуфорда из-за величия и блеска его выступления против Канело на событии, в котором я не мог поверить, что он так сильно доминировал.

Да, Кроуфорд почти на одном уровне с ним, но я ставлю туда Наою Иноуэ после четырех побед этого года против Е Чжун Кима, затем против Рамона Карденаса, который является одним из боев года. Муроджон Ахмадалиев, которого, по словам Эдди Хирна, Иноуэ избегал. А затем еще одно блестящее выступление, в котором он заставил непобежденного бойца Пикассо выглядеть очень посредственно».