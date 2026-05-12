Усик — о бое с Верхувеном: «Это опасный парень. Готовимся так же, как к Фьюри и Джошуа»
Украинский чемпион отдал должное мастерству своего будущего соперника
около 1 часа назад
Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) поделился деталями подготовки к поединку против Рико Верховена.
В эфире стриминговой платформы DAZN украинец подчеркнул, что несмотря на смену оппозиции, его подход к тренировочному процессу остается неизменным.
Моя подготовка — на 100%. Сейчас я готовлюсь так же, как готовился к Тайсону Фьюри, Энтони Джошуа, Даниэлю Дюбуа и всем другим соперникам. Но я не говорю, что он не хороший боксер. Я тренируюсь не просто усердно — я делаю много новых упражнений, у нас разные спарринг-партнеры, похожие на Рико. Мы каждый день очень серьезно работаем. Это боец. Опасный парень.
Бой за титулы по версиям WBC и The Ring состоится уже 23 мая на фоне великих пирамид в Гизе (Египет).
