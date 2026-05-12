World Boxing сняла все ограничения с Беларуси
Российские спортсмены, в свою очередь, сохраняют статус «нейтральных» из-за действующих ограничений МОК
около 2 часов назад
Международная федерация World Boxing полностью отменила ограничения в отношении Беларуси. Ранее белорусские боксеры были допущены в нейтральном статусе, однако теперь им официально разрешено выступать на международных турнирах под собственным флагом и с национальной символикой.
В то же время для спортсменов из РФ статус остается неизменным. Российские боксеры по-прежнему будут выступать исключительно как нейтральные атлеты, поскольку на них рекомендации МОК по снятию санкций не распространяются.
Беларусь возвращается. МОК рекомендовал восстановить права страны в международном спорте.
