Денис Седашов

Международная федерация World Boxing полностью отменила ограничения в отношении Беларуси. Ранее белорусские боксеры были допущены в нейтральном статусе, однако теперь им официально разрешено выступать на международных турнирах под собственным флагом и с национальной символикой.

В то же время для спортсменов из РФ статус остается неизменным. Российские боксеры по-прежнему будут выступать исключительно как нейтральные атлеты, поскольку на них рекомендации МОК по снятию санкций не распространяются.

Following the recent recommendation by the Executive Board of the International Olympic Committee (IOC), World Boxing has decided that its AIN policy will no longer be applied to Belarus.



To read more, visit: https://t.co/2XsVUwDleM#TimeForWorldBoxing #OlympicBoxing pic.twitter.com/pxDXI6a0Jh — World Boxing (@RealWorldBoxing) May 12, 2026

Беларусь возвращается. МОК рекомендовал восстановить права страны в международном спорте.