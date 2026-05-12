Украина впервые в истории завоевала серебро чемпионата мира по шашкам-100
Украинцы в решающей встрече уступили Латвии
около 1 часа назад
Сборная Украины по шашкам-100 впервые в истории завоевала серебро на чемпионате мира во Франции. Ранее лучшими показателями команды были четвертые места в 1992 и 2000 годах.
Украинцы уступили победителю — сборной Латвии всего тремя очками в итоговой таблице.
Состав сине-желтых: Юрий Аникеев, Матвей Колесников, Юрий Бобков, Иван Антоненко и Василий Пикняр.
