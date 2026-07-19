Владимир Кириченко

Бывший абсолютный чемпион мира в двух дивизионах украинец Александр Усик (25-0, 16 КО) для Daily Mail Boxing поделился впечатлениями от пребывания в новом статусе.

Я впервые разговариваю с вами после того, как вы освободили чемпионские пояса. Каковы ваши ощущения?

«Чувствую себя хорошо. Я свободен. Продолжаю тренироваться, продолжаю строить свою карьеру. У нас есть две опции относительно того, что делать дальше.

На следующий день после того, как я освободил пояса, я проснулся утром и подумал: «Какой хороший день».

Меня спрашивают: «Теперь ты уже не чемпион мира?» Я отвечаю: «Нет, я по-прежнему остаюсь чемпионом. То, что я освободил свои пояса, не означает, что я перестал быть чемпионом».

Теперь у меня больше времени. Мне не нужно защищать свои титулы по расписанию. Теперь у нас есть время. Я хочу быть со своей семьёй, потому что очень долго работал далеко от неё. Теперь у меня есть время, и всё хорошо».

Удивительно видеть, как ваши титулы теперь переходят к другим?

«После того, как я освободил свои пояса, в супертяжелом весе сразу началось интенсивное движение, боксеры и промоутеры завозились – и это хорошо».

Вы говорите о свободе, которую это вам даёт, ведь теперь нет обязательных защит и обязательств биться в определенные сроки. Каким вы видите своё будущее? Как хотите воспользоваться этой свободой?

«Сейчас я тренируюсь. Ждём предложений, но я продолжаю работать.

А когда завершу карьеру и скажу: «Всё, конец», – всё равно останусь в спорте. Буду работать в боксе, в футболе – в целом в спортивном бизнесе».

Ранее стало известно, ведёт ли переговоры команда Усика с Вайлдером.