Владимир Кириченко

Катерина Усик, жена бывшего абсолютного чемпиона в двух дивизионах украинца Александра Усика (25-0, 16 КО), прокомментировала то, что Верховная Рада ушла на каникулы до 18 августа.

«Какие каникулы, когда каждый день Рашка кошмарит мирное население? Федорова надо возвращать».

Михаил Федоров сообщил о своей отставке с должности министра обороны Украины вчера, 15 июля.

Ранее сообщалось, что Усик прилетел на финал чемпионата мира-2026.