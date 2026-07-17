«Каждый день Рашка терзает мирное население?». Усик – о том, что Верховная Рада ушла на каникулы
Жена звезды мирового бокса раскритиковала народных депутатов
около 4 часов назадПодписаться в
Катерина и Александр Усики / Фото - Facebook
Катерина Усик, жена бывшего абсолютного чемпиона в двух дивизионах украинца Александра Усика (25-0, 16 КО), прокомментировала то, что Верховная Рада ушла на каникулы до 18 августа.
«Какие каникулы, когда каждый день Рашка кошмарит мирное население? Федорова надо возвращать».
Михаил Федоров сообщил о своей отставке с должности министра обороны Украины вчера, 15 июля.
Ранее сообщалось, что Усик прилетел на финал чемпионата мира-2026.