Владимир Кириченко

Британский боксер полусреднего дивизиона Джек Кеттеролл (32-2, 14 КО) и обязательный претендент WBA узбек Шахрам Гиясов (17-0, 10 КО) договорились о бое за вакантный титул WBA Regular в полусреднем весе. Об этом сообщает Boxing Scene.

Поединок состоится в андеркарде боя Александр Усик – Рико Верхувен 23 мая в Гизе, Египет.

Представитель Узбекистана Гиясов не выходил на ринг с апреля 2025 года, когда он нокаутировал Франко Максимилиано Окампо.

В ноябре Джек Кеттеролл победил соотечественника Экова Эссумана (22-2, 8 КО), нокаутировав его в 11-м раунде.

Ранее стало известно, что поединок чемпиона мира из России не состоится в андеркарде боя Усик – Верхувен.