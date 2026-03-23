Денис Седашов

Владелец титулов WBC, WBA и IBF в тяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) сообщил, что его команда рассматривает вариант переноса поединка против бывшего чемпиона Glory в тяжелом весе нидерландца Рико Верхувена.

Причиной возможных изменений в графике стала нестабильная ситуация с безопасностью на Ближнем Востоке из-за военного обострения между США и Ираном. Слова приводит Суспільне Спорт.

Команда на 100% рассматривает план «Б», но я вообще об этом не думаю. Знаю, что мне следует тренироваться, а если что-то происходит [с организацией поединка], то команда мне рассказывает, а я не нервничаю. Просто молюсь, и все. Александр Усик

Поединок запланирован на 23 мая.

