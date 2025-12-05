Головкин, обидчик Джонса и катмен Усика войдут в Зал славы бокса
Официальная церемония состоится в следующем году
около 2 часов назад
Международный зал боксёрской славы (IBHOF) объявил своих новых членов. Об этом сообщает пресс-служба IBHOF.
Ими стали:
– Геннадий Головкин, Антонио Тарвер и Найджел Бенн в категории «Современные боксёры-мужчины»;
– Наоко Фудзиока и Джеки Нава в категории «Современные боксёры-женщины»;
– тренер/катмен Рас Анбер, рефери Фрэнк Капучино (посмертно), тренер/катмен Джимми Гленн (посмертно) и врач Эдвин «Флип» Хоманский в категории «Неучастники»;
– журналист Кевин Иоле и телеведущий Алекс Валау (посмертно) в категории «Наблюдатели»;
– Джимми Клабби (посмертно) в категории «Ветераны».
Официальная церемония их введения в Зал славы состоится 11-14 июня 2026 года в Канастоте, штат Нью-Йорк.
Напомним, накануне Головкин стал президентом World Boxing.