Владелец титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом дивизионе украинец Александр Усик (24-0, 15 КО) для Fight Hub TV рассказал, почему олимпийская золотая медаль является самой важной наградой для него.

«Пекин. Лондон (показывает на татуировки на руках – прим.). В Пекине я проиграл свой второй бой. Это Олимпийские игры. 4 года я тренировался, и в Лондоне я победил.

Иногда люди имеют возможность провести бой за пояс. Если проиграли – через 3 месяца он снова пытается победить. 3 месяца, не 4 года.

Я знаю парня, который участвовал в 3 Олимпийских играх и не завоевал ни одной медали – ни бронзовой, ни серебряной, ни золотой. Но этот парень 5 раз становился чемпионом мира. Этот парень говорил: «Я могу отдать эти 5 поясов, чтобы получить только 1 бронзовую медаль на Олимпийских играх».

Олимпийские игры – это уникальные соревнования. Я становился чемпионом Украины, Европы, но Олимпийские игры... Если ты не готов ментально – это проблема. Если ты готов физически и ментально – уф, это даблчизбургер с двойным сыром».