На глазах у Трампа Гэтжи сенсационно победил Топурию и стал новым чемпионом UFC
После четвертого раунда угол испанца остановил поединок
около 6 часов назадПодписаться в
Перейра и Ган / Фото - Yahoo
Чемпион UFC в легком дивизионе испанец Илия Топурия (17-1) неожиданно потерпел поражение от обладателя временного пояса американца Джастина Гэтжи (28-5).
После четвертого раунда угол Топурии остановил поединок.
Бой прошел на турнире UFC Freedom 250 в Белом доме в Вашингтоне, США.
В июне 2025 года Топурия нокаутировал бразильца Чарльза Оливейру в первом раунде.
В январе Джастин победил Пэдди Пимблетта и завоевал временный пояс.
Напомним, на этом шоу Перейра не смог покорить третий дивизион UFC – на его пути стал Ган.