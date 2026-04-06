Усик показал, что отличает чемпионов от остальных
Украинец продолжает готовиться к поединку с Верхувеном
около 1 часа назад
Фото: Instagra
Владелец титулов WBC/WBA/IBF Александр Усик (24-0, 15 KO) продолжает подготовку к мегабою с Рико Верхувеном. Ready To Fight показала кадры работы чемпиона в тренировочном лагере:
Чемпионские привычки.
Стабильность – это то, что отличает лучших от остальных. Усик остается целеустремленным в тренировочном лагере.
Дисциплина > Мотивация.
Мотивация помогает начать, но дисциплина позволяет двигаться вперед.
Напомним, бой Усика против Верхувена состоится 23 мая в Египте.
