«С верой мы способны преодолеть всё»: Усик поздравил украинцев с Вербным воскресеньем
Боксер высказался о важности поддержки близких и внутреннего спокойствия
около 7 часов назад
Владелец титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 KO) поздравил соотечественников с Вербным воскресеньем, пожелав мира, стойкости и крепкой веры.
Усик призвал украинцев беречь близких и выразил уверенность в способности преодолеть любые вызовы.
С Вербным воскресеньем. В этот день хочу пожелать каждому из вас мира в сердце, силы в душе и веры, которая ведет вперед даже в самые сложные моменты. Пусть Господь оберегает вас и ваши семьи, дарует здоровье и свет. Берегите своих близких, цените каждое мгновение и помните: с верой мы способны преодолеть все. Всем добра и сил. Слава Богу за все. Слава Украине!
Напомним, бой Александра Усика против Рико Верхувена состоится 23 мая в Египте.
