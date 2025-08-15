Денис Седашов

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 KO) обратился к организации WBO с просьбой отложить защиту титула против новозеландца Джозефа Паркера (36-2, 24 KO) из-за травмы. Об этом сообщил его промоутер Фрэнк Уоррен в интервью Sky Sports News.

Перед тем, как ему было что-то приказано, Усик отправил письмо с просьбой об отсрочке, так как он травмирован. Его команда попросила дополнительное время перед защитой титула. Фрэнк Уоррен

Уоррен добавил, что Паркер либо проведет бой с Усиком за титул, либо получит статус чемпиона в случае, если Усик откажется от пояса.

Усик больше не будет абсолютным чемпионом.