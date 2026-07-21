Владимир Кириченко

Чемпион WBC в супертяжелом дивизионе немец Агит Кабайел (27-0, 19 КО) может провести объединительный бой против обладателя титула WBA россиянина Мурата Гассиева (34-2, 27 КО).

Менеджер Кабайела Спенсер Браун рассказал Майку Коппинджеру из издания The Ring, что сейчас прорабатывается возможность проведения такого поединка в конце этого года.

Напомним, бывший чемпион мира Александр Усик освободил титулы WBC, WBA и IBF, чем позволил временному чемпиону WBC Кабайелу и регулярному чемпиону WBA Гассиеву завладеть полноценными титулами.

В последний раз Агит выходил на ринг 10 января на шоу в Оберхаузене (Германия), где победил Дамиана Книбу техническим нокаутом в 3-м раунде.

Гассиев уже успел провести первую защиту титула – 11 июля в Москве победил Питера Кадиру техническим нокаутом в шестом раунде.

Ранее Кабайел рассказал, когда проведет защиту титула WBC.