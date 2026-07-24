Усик проведет боксерский вечер во Львове к 35-летию Независимости Украины
В рамках шоу состоится 12 профессиональных поединков
около 3 часов назадПодписаться в
Усик 17 Промоушен / Фото - X
Промоутерская компания бывшего абсолютного чемпиона мира в двух дивизионах украинца Александра Усика (25-0, 16 КО) Usyk 17 Promotions проведет вечер бокса во Львове.
Шоу состоится 22 августа и будет посвящено 35-летию Независимости Украины.
В рамках вечера бокса пройдут 12 профессиональных поединков.
Также запланировано шоу с участием украинских артистов.
Напомним, в Великобритании указали место Усика в истории профессионального бокса.