Снегур впервые в карьере сыграет в финале турнира WTA
Украинка в двух сетах победила Валентову
около 1 часа назадПодписаться в
Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 54) вышла в финал турнира WTA 250 в Праге (Чехия).
В полуфинале украинка в двух сетах победила чешку Терезу Валентову (WTA 63) — 7:6(4), 6:3. Поединок длился 1 час 52 минуты. В первой партии Снигур отыгралась со счёта 3:5.
Для украинской теннисистки это первый финал на уровне WTA-тура в карьере.
В матче за титул Снигур сыграет против победительницы пары Лилли Таггер (Австрия) — Барбора Крейчикова (Чехия).
Калинина уступила Корпач в четвертьфинале турнира в Гамбурге.
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