Усик признался, после какого момента изменил подход и тренировки
Благодаря этому украинец завоевал золото ЧМ-2011
19 минут назад
Фото: Instagra
Абсолютный чемпион Александр Усик (24-0, 15 KO) в интервью Exceed Boxing вспомнил, благодаря чему завоевал золото на чемпионате мира-2011:
Я помню, в 2009 году стал третьим на чемпионате мира. Потом на следующем чемпионате мира я полностью изменил подход к тренировкам в голове. И на следующем чемпионате мира я стал первым.
Отметим, что на ЧМ-2011 украинец победил Евгенияса Туцкуса (26:2), Тервела Пулева (досрочно), Артура Бетербиева (17:13), Сергея Корнеева (23:10) и Теймура Мамедова (25:15).
Напомним, что Усика побуждают завершить карьеру.
